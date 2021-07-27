Табун лошадей атакует жителей тульского села

Видео Веры Киселевой.

«Они сожрали всё!»

– Зашли в огород, сожрали и затоптали всё! Помидоры, кабачки, морковку, горох, лук и чеснок… Мы остались без урожая, без заготовок на зиму. Сломали бассейн за сто тысяч…

Местная жительница Вера Киселева проводит для Myslo «экскурсию» по своему участку, показывает разрушения, старательно обходя многочисленные кучи навоза, оставленные соседским табуном.

Накануне кони, бродившие на самовыпасе, снова наведались в жилые дома. Через дыру в заборе прошли на ее участок, пока хозяйка была на работе.

– Всё, что я сажала, поливала, растила с весны, уничтожили за день! И это не в первый раз, просто вчера они натворили здесь по максимуму. По предварительным подсчетам, ущерба здесь тысяч на триста. У меня дом в ипотеке, и так каждая копейка на счету.

По словам Веры Киселевой и ее соседки, табун из 25-26 лошадей беспокоит селян уже несколько лет. Владелец лошадей Сергей Соловьев, тоже местный житель, к жалобам относится равнодушно, ну разве что может послать куда подальше.

– Звонили в полицию, в наше Ильинское отделение. Участковый говорит, что максимум, что могут сделать с конезаводчиком, — наложить штраф до 500 рублей. А ему это как слону дробина. И то почему-то заявление с нас не берут, проводят с ним «беседы профилактические».

«Конюх пьян, лошади сбежали»

По словам местных жителей, когда накануне табун бродил по селу, они снова позвонили в полицию.

– Минут через десять уже Соловьев сам прискакал галопом, стал загонять лошадей к дому. При этом гнал их по улице, а они промчались прямо через детский городок, где играли наши дети. Ребятня вся перепугалась. Действительно страшно: это же лошади, лягнут, наступят. Почему за них никто не отвечает?! За табуном должен смотреть конюх, но его то нет, то он пьян в дым!

На лошадей Соловьева люди жалуются не первый год: в соцсетях то и дело появляются посты, что безнадзорные лошадки то бродят в районе деревни Морозовка, то их встречают у Сеженского леса, то создают заторы на трассе Тула – Шатск или становятся участниками ДТП. Сегодня, кстати, в полицию был еще один звонок, от жителей Пещерово: там кони поели чей-то урожай.

И это притом что условия на личном подворье господина Соловьева для лошадей вполне себе приемлемые: в этом сегодня убедилась комиссия из представителей местной администрации, областной ветстанции и полиции.

По словам Александра Чередниченко, начальника Тульской областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, на приусадебном участке Соловьева всё оборудовано без нарушений.

Для животных заготовлено сено, есть помещения для содержания лошадей. Также у Соловьева есть и другая скотина, которая на момент проверки содержится надлежащим образом.

«Лошади смирные, это люди дикие»

Сам же владелец табуна оправдывается:

– Да они просто убежали, какая тут моя вина?! А жителям нужно забор ставить себе нормальный, да и всё. Как это они не обязаны ставить забор? Это их проблемы, а не мои! Они приходят ко мне: «Я... сожгу... убью...», ну я лопату взял и выгнал их. Просто люди дикие. Лошади смирные, а люди дикие!

На то, что за свою скотину нести ответственность должен хозяин, Сергей Соловьев не нашел что ответить.

Участковый собрал материал, который передаст в адмтехнадзор для принятия решения.

Штраф за нарушение правил содержания скота (беспривязное содержание скота в границах населенных пунктов и других не отведенных для этого местах) на частное лицо составляет от 100 до 500 рублей.

Похоже, попытаться компенсировать свои убытки жители пострадавших подворий смогут только через суд.

Официально Сергей Соловьев не фермер, у него личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

- Он разводит и продает лошадей, другую скотину, - говорят жители Частого. - А вот платит ли он с этого налоги?

Подобные случаи — не редкость. Так, жителей плавской деревни Малые Мармыжи терроризировали 33 свиньи.

Животные также проживали на стихийной ферме, как и лошади Соловьева, и частенько скитались по деревне, от голода разоряя соседние огороды.