На огородах в селе Частое снова пасутся лошади, которые пугают жителей
Проблема из-за беспечного соседа так и не разрешилась.
В редакцию Myslo снова обратились жители села Частое, которые недовольны поведением своего соседа Сергея Соловьева. Люди опять испытывают неудобства из-за того, что мужчина выпускает на улицу и оставляет без присмотра табун лошадей. 2 октября животные опять гуляли по поселку и огородам, заходя на территорию домовладений.
Напомним, Табун Сергея Соловьева уже не первый год терроризирует его соседей – лошади заходят на участки, повреждают имущество, выходят на дороги, где могут спровоцировать ДТП. Их хозяин ко всему этому относится равнодушно, разводит руками: мол, лошади «просто убегают», а его вины в этом нет.
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