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В Туле пройдет международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»

В Туле пройдет международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»

Церемония открытия состоится 5 сентября.

С 5 по 11 сентября в Туле и Тульской области пройдет ХХI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!». На церемонии открытия вручат премии «За вклад в комедию», «За всё хорошее…», «За вклад в чувство юмора страны».

В течение недели зрители увидят российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области. Вход в кинотеатры будет свободный, билеты можно будет получить в кассах. Все показы будут проводиться с соблюдением антиковидных мер.

Туляков и гостей региона ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии и, конечно, новые комедии.

Среди ожидаемых гостей и участников фестиваля – Александр Панкратов-Черный, Вилле Хаапасало, Елизавета Боярская, Анна Уколова, Владимир Познер, Леонид Якубович и многие другие.

Зрители с помощью специальных анкет тоже традиционно примут участие в голосовании за лучшую комедию, за полюбившихся актеров. При поддержке портала Myslo уже идет заочное голосование за лучший комедийный сериал.

Подробная информация о фестивале – в нашем специальном материале.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:57 −4
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