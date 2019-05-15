В Тульской области 33 свиньи терроризируют деревенских жителей

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Деревня Малые Мармыжи — место далеко не райское. Дороги нет от слова совсем, воды нет, газ баллонный. Но местные как-то справляются, привыкли.

– Тут одни пенсионеры в основном, — говорит Наталья Зайцева. — Огороды, воздух свежий.

Беда пришла откуда не ждали. Около года назад житель Плавска, некий Павел, приобрел в деревне участок с домом. Раньше он руководил свалкой в райцентре и где-то на территории полигона разводил свиней. А когда уволился, перевез хрюшек в Мармыжи.

По словам местных, с декабря 2018-го свиньи стали свободно ходить по деревне в поисках еды. Жители насчитали 33 особи: хряки, свиноматки с поросятами.

Зимой ещё ладно, а вот ранней весной свиньи стали докучать местным по-настоящему.

– Они пробираются в огороды, роют землю, выкапывают всё, что мы насажали, — рассказывает Наталья Зайцева. — У меня выкопали весь топинамбур, морковь, испортили дорожки...

По словам женщины, голодные свиньи их затерроризировали окончательно.

Рассказывает Ирина Данилина:

– Одна пожилая соседка недавно звонит мне в ужасе: «Я не могу выйти из дома, у меня перед дверью огромные свиньи!» Пришлось вызывать 112, спасатели передали нашу жалобу в администрацию и местному участковому. Но нам сразу сказали, что привлечь нерадивого владельца свиней к ответственности не получится: штраф максимум 500 рублей, это ему как слону дробина.

Когда корреспонденты Мyslo приехали в деревню, местные сразу отправились к самому свинопасу. Многочисленной делегацией.

Видимо, после приезда администрации и участкового мужчина отловил большую часть свиней и отправил в загон. Выглядело это вот так:

– Посмотрите, у них в загоне чей-то позвоночник валяется, — показывают соседки. — Они там друг друга жрут, свиньи эти!

Владелец хрюшек между тем в своей правоте уверен.

– Я так их ращу, это мое дело, — говорит мужчина. — Я их как диких содержу. Вот в природе кабаны так и живут. У моих просто есть куда спрятаться, так что всё нормально. Я кормлю их, в загоне держу. А то, что они вырывались у меня пару раз, это не моя вина: кто-то из местных просто доски из забора выдрал, вот они волю и почуяли.

По словам мужчины, к нашему приезду он отловил почти всех свиней, осталась где-то бродить свиноматка с поросятами. Но где, он не знает.

Свинью эту, к слову, мы встретили на окраине деревни: лежала грязная в поле, а несколько поросят — под боком. Подходить близко не стали – свиноматки с поросятами могут быть агрессивными.

Баба Галя – Мы приехали из города в конце апреля с дочерью. А тут 24 свиньи прямо возле нашего забора! Пройти страшно! — рассказывает местная жительница баба Галя. — Мы дождались, пока уйдут, только тогда вошли. Раньше и не думали, что свиньи своими пятачками могут такие траншеи рыть. Потом они по два раза в день к нам наведывались. То ли он отпускал их так пастись, то ли просто они гуляли свободно по деревне.

Но не только испорченные огороды смущают местных.

Светлана – Эти свиньи ходят и едят всё, что попадается им на пути – бумагу, полиэтиленовые пакеты… Мы тут мышей травили, так они и отраву, и мышей дохлых едят, — говорит дочь бабушки Гали, Светлана. — Если этот Павел растит свиней на продажу, что ж это за мясо такое! Опасно такое есть. Мы знаем, ладно, а в соседнюю деревню продаст или в Плавске? А свиной грипп? Страшное дело!

А Ирина Данилина с другой стороны на эту ситуацию смотрит:

– А мне их жалко. Посмотрите, они грязные все, живут в ужасных условиях. Понятно, что свиньи, но не до такой же степени. У них даже корытца нет, чтобы им туда корм насыпать. Едят с земли комбикорм вместе со своим же помётом. Нельзя ж так!

– Интересно другое, — говорят женщины. — Если он разводит свиней, то за этим же должен быть какой-то контроль. Ни проверок, ни налогов… Бардак.

По мнению же самого Павла (они с женой догнали нашу редакционную машину в поле, чтобы высказаться один на один), селяне мстят ему за то, что он купил этот участок: мол, им не достался, вот и бесятся. Версия, честно говоря, так себе, учитывая условия, в которых приходится жить в Мармыжах.

Сам Павел и его жена Инна пообещали, что больше свиньи никого не побеспокоят.

Местные жители надеются, что так и будет, поэтому и попросили привлечь внимание к проблеме. И, пользуясь случаем, просят компетентные органы и администрацию приглядеться к стихийной «ферме»: всё ли там по закону?