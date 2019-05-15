новости
новости
Регистрация
В Тульской области 33 свиньи терроризируют деревенских жителей
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области 33 свиньи терроризируют деревенских жителей

По словам жителей Малых Мармыжей Плавского района, на свободном выпасе бродят полудикие свиньи.

Деревня Малые Мармыжи — место далеко не райское. Дороги нет от слова совсем, воды нет, газ баллонный. Но местные как-то справляются, привыкли.

– Тут одни пенсионеры в основном, — говорит Наталья Зайцева. — Огороды, воздух свежий.

Беда пришла откуда не ждали. Около года назад житель Плавска, некий Павел, приобрел в деревне участок с домом. Раньше он руководил свалкой в райцентре и где-то на территории полигона разводил свиней. А когда уволился, перевез хрюшек в Мармыжи.

По словам местных, с декабря 2018-го свиньи стали свободно ходить по деревне в поисках еды. Жители насчитали 33 особи: хряки, свиноматки с поросятами.

Зимой ещё ладно, а вот ранней весной свиньи стали докучать местным по-настоящему.

– Они пробираются в огороды, роют землю, выкапывают всё, что мы насажали, — рассказывает Наталья Зайцева. — У меня выкопали весь топинамбур, морковь, испортили дорожки...

По словам женщины, голодные свиньи их затерроризировали окончательно.
Рассказывает Ирина Данилина:

– Одна пожилая соседка недавно звонит мне в ужасе: «Я не могу выйти из дома, у меня перед дверью огромные свиньи!» Пришлось вызывать 112, спасатели передали нашу жалобу в администрацию и местному участковому. Но нам сразу сказали, что привлечь нерадивого владельца свиней к ответственности не получится: штраф максимум 500 рублей, это ему как слону дробина.

Когда корреспонденты Мyslo приехали в деревню, местные сразу отправились к самому свинопасу. Многочисленной делегацией.
Видимо, после приезда администрации и участкового мужчина отловил большую часть свиней и отправил в загон. Выглядело это вот так:

– Посмотрите, у них в загоне чей-то позвоночник валяется, — показывают соседки. — Они там друг друга жрут, свиньи эти!

Владелец хрюшек между тем в своей правоте уверен.

– Я так их ращу, это мое дело, — говорит мужчина. — Я их как диких содержу. Вот в природе кабаны так и живут. У моих просто есть куда спрятаться, так что всё нормально. Я кормлю их, в загоне держу. А то, что они вырывались у меня пару раз, это не моя вина: кто-то из местных просто доски из забора выдрал, вот они волю и почуяли.

По словам мужчины, к нашему приезду он отловил почти всех свиней, осталась где-то бродить свиноматка с поросятами. Но где, он не знает.
Свинью эту, к слову, мы встретили на окраине деревни: лежала грязная в поле, а несколько поросят — под боком. Подходить близко не стали – свиноматки с поросятами могут быть агрессивными.

Баба Галя

– Мы приехали из города в конце апреля с дочерью. А тут 24 свиньи прямо возле нашего забора! Пройти страшно! — рассказывает местная жительница баба Галя. — Мы дождались, пока уйдут, только тогда вошли. Раньше и не думали, что свиньи своими пятачками могут такие траншеи рыть. Потом они по два раза в день к нам наведывались. То ли он отпускал их так пастись, то ли просто они гуляли свободно по деревне.

Но не только испорченные огороды смущают местных.

Светлана

– Эти свиньи ходят и едят всё, что попадается им на пути – бумагу, полиэтиленовые пакеты… Мы тут мышей травили, так они и отраву, и мышей дохлых едят, — говорит дочь бабушки Гали, Светлана. — Если этот Павел растит свиней на продажу, что ж это за мясо такое! Опасно такое есть. Мы знаем, ладно, а в соседнюю деревню продаст или в Плавске? А свиной грипп? Страшное дело!

А Ирина Данилина с другой стороны на эту ситуацию смотрит:

– А мне их жалко. Посмотрите, они грязные все, живут в ужасных условиях. Понятно, что свиньи, но не до такой же степени. У них даже корытца нет, чтобы им туда корм насыпать. Едят с земли комбикорм вместе со своим же помётом. Нельзя ж так!

– Интересно другое, — говорят женщины. — Если он разводит свиней, то за этим же должен быть какой-то контроль. Ни проверок, ни налогов… Бардак.

По мнению же самого Павла (они с женой догнали нашу редакционную машину в поле, чтобы высказаться один на один), селяне мстят ему за то, что он купил этот участок: мол, им не достался, вот и бесятся. Версия, честно говоря, так себе, учитывая условия, в которых приходится жить в Мармыжах.

Сам Павел и его жена Инна пообещали, что больше свиньи никого не побеспокоят.

Местные жители надеются, что так и будет, поэтому и попросили привлечь внимание к проблеме. И, пользуясь случаем, просят компетентные органы и администрацию приглядеться к стихийной «ферме»: всё ли там по закону?

Галерея
Свиньи в Плавске, Фото: 1
Свиньи в Плавске, Фото: 2
Свиньи в Плавске, Фото: 3
Свиньи в Плавске, Фото: 4
Свиньи в Плавске, Фото: 5
Свиньи в Плавске, Фото: 6
Свиньи в Плавске, Фото: 7
Свиньи в Плавске, Фото: 8
Свиньи в Плавске, Фото: 9
Свиньи в Плавске, Фото: 10
Свиньи в Плавске, Фото: 11
Свиньи в Плавске, Фото: 12
показать все фотографии
Сюжет: Соседские войны
«Мой сосед – сущий дьявол»: 4 истории о соседских войнах
Жизнь Тулы и области
«Мой сосед – сущий дьявол»: 4 истории о соседских войнах
7 мая, в 13:01, 126 10707 8
Неизвестный поджег дом на улице Лескова в Туле: видео
Дежурная часть
Неизвестный поджег дом на улице Лескова в Туле: видео
21 апреля, в 16:50, 55 6319 2
Тонны мусора за забором: соседи подают в суд на тульского Плюшкина
Жизнь Тулы и области
Тонны мусора за забором: соседи подают в суд на тульского Плюшкина
11 апреля, в 16:15, 178 9443 16
Прокуратура вышла с проверкой в заваленный автохламом тульский поселок
Жизнь Тулы и области
Прокуратура вышла с проверкой в заваленный автохламом тульский поселок
25 марта, в 13:19, 27 5516 7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:24 +13
Другие статьи по темам
Событие
свиньиагрессивные животныесоседские войныМалые Мармыжи
Место
Тульская областьПлавский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»
«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»
Погоня в Туле: водитель Hyundai перевернулся, удирая от гаишников
Погоня в Туле: водитель Hyundai перевернулся, удирая от гаишников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.