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Жители села Частое о «лошадином» соседстве: «Мы боимся выйти на улицу!»

Жители села Частое о «лошадином» соседстве: «Мы боимся выйти на улицу!»

Несмотря на многочисленные конфликты, заводчик продолжает выгуливать лошадей «где придётся».

Жители села Частое продолжают испытывать неудобства, связанные с крайне беспечным поведением своего соседа Сергея Соловьева – мужчина, разводящий лошадей, выпускает своих питомцев прямо на улицы.

– Мы боимся выйти на улицу, – жалуются туляки.– Некоторые лошади ведут себя агрессивно, некоторые – очень пугливые. Могут снести забор, повредить припаркованную машину, напасть на человека. Непонятно, куда смотрит полиция!

Табун Сергея Соловьева уже не первый год терроризирует его соседей – лошади заходят на участки, повреждают имущество, выходят на дороги, где могут спровоцировать ДТП. Их хозяин ко всему этому относится равнодушно, разводит руками: мол, лошади «просто убегают», а его вины в этом нет.

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сегодня, в 10:21 +1
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