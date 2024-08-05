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«Лошадиная пробка» появилась в районе деревни Морозовки: видео

«Лошадиная пробка» появилась в районе деревни Морозовки: видео

Беззаботные парнокопытные перегородили дорогу тульскому автомобилисту.

Видео с нарушителями ПДД в редакцию Myslo прислал читатель. По его словам, бесхозный табун перекрыл движение на дороге в районе деревни Морозовка.

Кому принадлежат животные, и куда они направляются, неизвестно. Впрочем, судя по реакции лошадей, такие прогулки для них — дело привычное, ведь на автомобиль они реагируют крайне спокойно.

Возможно, это тот самый табун, что несколько лет беспокоит жителей села Частое. Лошади, регулярно бродившие на самовыпасе, ходят по огородам, едят и топчут урожай. Всего лошадей в табуне около 25. Кони беспокоят селян уже несколько лет. Владелец лошадей Сергей Соловьев к жалобам относится равнодушно.

Сюжет: Табун в Частом
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