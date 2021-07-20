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Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Тульской области выше эпидпорога

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Тульской области выше эпидпорога

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал на оперативном совещании у губернатора.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано 4298 случаев заболевания ОРВИ, что на 37% выше эпидпорога.
 
– На высоком уровне сохраняется высокая заболеваемость внебольничной пневмонией – 352 случая.
 
За неделю зафиксировано 1058 случаев заболевания ковидом. На прошлой неделе коронавирус не фиксировался только в Каменском районе.
 
На промпредприятиях выявили 12 заносов Covid-19. Среди лиц, вернувшихся с отдыха с российских курортов, зафиксировано 7 случаев заболевания, из-за границы – 5 случаев, – доложил Ломовцев в ходе совещания.
 
Кроме этого Роспотребнадзор проверил 133 объекта: нарушения найдены в пяти организациях общепита, на одном промпредприятии и трех предприятиях непродовольственной торговли. 
Сюжет: Коронавирус
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