В Тульской области ревакцинацию населения начнут в августе

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в Тульской области до 1 ноября необходимо ревакцинировать от коронавируса порядка 60 000 человек.

– Процедура начнется с 1 августа, и ее пройдут 1500 человек. В настоящий момент вакцинируем до 8000 человек в день. Планируем сохранить этот темп – сейчас мы получили еще 55 000 доз вакцин. Вообще первым компонентом вакцины привито 442 873 жителя, вторым – 250 115. Процент выполнения от плана составляет 61%.

Кроме этого министр отметил, что в регионе зафиксирован низкий прирост смертности от коронавируса.

