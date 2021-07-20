В Тульской области ревакцинацию населения начнут в августе
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания.
Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в Тульской области до 1 ноября необходимо ревакцинировать от коронавируса порядка 60 000 человек.
– Процедура начнется с 1 августа, и ее пройдут 1500 человек. В настоящий момент вакцинируем до 8000 человек в день. Планируем сохранить этот темп – сейчас мы получили еще 55 000 доз вакцин. Вообще первым компонентом вакцины привито 442 873 жителя, вторым – 250 115. Процент выполнения от плана составляет 61%.
Кроме этого министр отметил, что в регионе зафиксирован низкий прирост смертности от коронавируса.
сегодня, в 14:26, 12 806 -2
сегодня, в 11:20, 15 1013 -1
вчера, в 12:59, 36 1168 -3
вчера, в 11:17, 16 1468 -1
Другие статьи по темам