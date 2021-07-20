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В Туле изъяли партию контрафактной спортивной одежды и обуви
Фото Тульской таможни.

В Туле изъяли партию контрафактной спортивной одежды и обуви

Подделки под известные торговые марки обнаружили в ходе проверки сотрудники таможни, транспортной прокуратуры и Линейного отдела МВД РФ на станции Тула.

При проведении таможенного осмотра помещений и территорий в одном из тульских магазинов было выявлено 145 единиц продукции с признаками контрафакта.

В основном это спортивная одежда и обувь: майки, футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки, шорты, кроссовки, спортивные тапки. На этикетках либо отсутствует информация о стране происхождения, либо указаны Китай, Турция. Об этом рассказал заместитель начальника Тульской таможни — начальник службы Сергей Рогожин.

В ходе проверки индивидуальный предприниматель не представил документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данных товаров.

Продукция изъята для проведения экспертизы, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:40 −2
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Тула
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