Время работы прививочного пункта в ГКЗ будет изменено

Фото из архива Myslo

С 15 июля пункт вакцинации от COVID-19 начнет работать раньше на один час – с 9.00 до 19.00. А количество медицинских бригад будет увеличено с 15 до 20. Напомним, ранее сообщалось, что в новом прививочном пункте образовалась огромная очередь.

В Городском концертном зале можно сделать прививку без предварительной записи. В фойе на первом этаже располагаются зоны для оформления документов и зона отдыха после прививки. Вакцинация проходит на втором этаже. Сегодня здесь получили прививки более 1100 жителей.

Пункты вакцинации в ТЦ «Гостиный двор», в отделениях МФЦ, в Тульском цирке и на железнодорожном вокзале продолжают работать по прежнему графику. Всего в регионе работают 55 пунктов вакцинации.

Чтобы избежать длительного ожидания, минздрав региона рекомендует выбирать для посещения пунктов вакцинации дневные часы. Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно на сайте минздрава.