новости
новости
Регистрация
Время работы прививочного пункта в ГКЗ будет изменено
Фото из архива Myslo

Время работы прививочного пункта в ГКЗ будет изменено

Изменения вступят в силу с 15 июля.

С 15 июля пункт вакцинации от COVID-19 начнет работать раньше на один час – с 9.00 до 19.00. А количество медицинских бригад будет увеличено с 15 до 20. Напомним, ранее сообщалось, что в новом прививочном пункте образовалась огромная очередь.

В Городском концертном зале можно сделать прививку без предварительной записи. В фойе на первом этаже располагаются зоны для оформления документов и зона отдыха после прививки. Вакцинация проходит на втором этаже. Сегодня здесь получили прививки более 1100 жителей.

Пункты вакцинации в ТЦ «Гостиный двор», в отделениях МФЦ, в Тульском цирке и на железнодорожном вокзале продолжают работать по прежнему графику. Всего в регионе работают 55 пунктов вакцинации.

Чтобы избежать длительного ожидания, минздрав региона рекомендует выбирать для посещения пунктов вакцинации дневные часы. Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно на сайте минздрава.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 22:20 0
Другие статьи по темам
Событие
пункт вакцинациивакцинация от COVID-19вакцинациякоронавирус
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: таксист так сильно спешил на вызов?
«Накажи автохама»: таксист так сильно спешил на вызов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.