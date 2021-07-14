С 15 июля число медбригад в пункте вакцинации в тульском ГКЗ увеличат до 20
Это связано с большим количеством желающих вакцинироваться.
С 15 июля в пункте вакцинации в Городском концертном зале будут работать 20 медицинских бригад. Об этом Myslo сообщили в минздраве региона.
Отметим, что пункт является самым крупным в Тульской области. Он открылся 13 июля. Изначально планировалось, что там будут работать 15 медбригад, но из-за большого количества желающих вакцинироваться было принято решение увеличить число медиков.
Напомним, сегодня очередь на вакцинацию растянулась до остановки общественного транспорта.
сегодня, в 17:50, 46 921 -15
сегодня, в 13:50, 75 3284 -20
сегодня, в 12:11, 253 3394 -28
вчера, в 13:40, 167 10742 -23
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