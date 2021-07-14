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В Чернском районе подросток решил переплыть с приятелем пруд и утонул
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Чернском районе подросток решил переплыть с приятелем пруд и утонул

Региональный Следственный комитет проводит по факту трагедии проверку.

Днем 14 июля в поселке Горький Чернского района произошла трагедия. 13-летний подросток вместе с 16-летним приятелем решили переплыть пруд, рядом с которым отдыхали. Установленные на берегу таблички о запрете купания ребята проигнорировали.
 
Младший паренек не смог доплыть до берега и утонул. Его приятель смог самостоятельно выбраться из воды и сообщил о происшествии старшим.
 
 
«По данному факту незамедлительно организовали доследственную проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего ребенка, проводятся другие неотложные процессуальные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
 
В ходе проверки будут также установлены бытовые условия проживания подростка, его взаимоотношения с родственниками и причины, по которым мальчик оказался без присмотра взрослых в воде. По результатам будет принято процессуальное решение.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:58 −2
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Место
Тульская областьЧернский район
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