В Чернском районе подросток решил переплыть с приятелем пруд и утонул

Фото: СУ СК России по Тульской области

Днем 14 июля в поселке Горький Чернского района произошла трагедия. 13-летний подросток вместе с 16-летним приятелем решили переплыть пруд, рядом с которым отдыхали. Установленные на берегу таблички о запрете купания ребята проигнорировали.

Младший паренек не смог доплыть до берега и утонул. Его приятель смог самостоятельно выбраться из воды и сообщил о происшествии старшим.

«По данному факту незамедлительно организовали доследственную проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего ребенка, проводятся другие неотложные процессуальные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В ходе проверки будут также установлены бытовые условия проживания подростка, его взаимоотношения с родственниками и причины, по которым мальчик оказался без присмотра взрослых в воде. По результатам будет принято процессуальное решение.