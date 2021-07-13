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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 6 человек, 152 заболели

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 6 человек, 152 заболели

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 152 случая заболевания, 57 человек выздоровели, 6 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 762 жителя региона, 40 051 вылечился, 2 304 умерли.

А вот как выглядит ситуация в регионах России:

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 4991 — в Москве, 2550 — в Московской области, 1936 — в Санкт-Петербурге, 524 — в Нижегородской области.
 
Зафиксировано 780 летальных исходов, полностью выздоровели 19 566 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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