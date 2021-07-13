Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 6 человек, 152 заболели

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 152 случая заболевания, 57 человек выздоровели, 6 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 762 жителя региона, 40 051 вылечился, 2 304 умерли.

А вот как выглядит ситуация в регионах России: