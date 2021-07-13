Прокуратура заставила медиков выдать инвалиду положенное лекарство

Установлено, что вопреки требованиям закона в филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» отказала инвалиду в выдаче льготного рецепта на бесплатное лекарство. Пациент страдал ишемической болезнью сердца и нуждался в определенном препарате. В больнице рецепт дать отказались по причине отсутствия лекарства, кроме того, рекомендуемый больному препарат без проведения заседания врачебной комиссии заменили на аналог.

Прокуратура внесла руководителю медучреждения представление с требованием обеспечить больного необходимым лекарственным препаратом в соответствии с показаниями. Требования прокурора были удовлетворены.

Лекарства для пациента сразу нашлись.