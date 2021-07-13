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«Накажи автохама»: сотрудники ГИБДД нашли объявленного в розыск героя рубрики

«Накажи автохама»: сотрудники ГИБДД нашли объявленного в розыск героя рубрики

Теперь мужчине грозит лишение водительского удостоверения.

Скрывшийся с места ДТП на ул. Вильямса в Туле водитель установлен сотрудниками ГИБДД. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
«Мужчина был установлен 12 июля. В отношении 28-летнего водителя автомобиля Toyota Mark II составлены протоколы по 12.8.1 КоАП РФ (Управление в состоянии опьянения) и 12.27.2 КоАП РФ (Оставление места ДТП)», — отметили в ГИБДД.
 

 
Накануне мы опубликовали видео, присланное очевидцем в рубрику «Накажи автохама»: 10 июля на ул. Вильямса гонщик не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:04 +5
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