«Накажи автохама»: сотрудники ГИБДД нашли объявленного в розыск героя рубрики

Скрывшийся с места ДТП на ул. Вильямса в Туле водитель установлен сотрудниками ГИБДД. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина был установлен 12 июля. В отношении 28-летнего водителя автомобиля Toyota Mark II составлены протоколы по 12.8.1 КоАП РФ (Управление в состоянии опьянения) и 12.27.2 КоАП РФ (Оставление места ДТП)», — отметили в ГИБДД.

Накануне мы опубликовали видео, присланное очевидцем в рубрику «Накажи автохама» : 10 июля на ул. Вильямса гонщик не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины.