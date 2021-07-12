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Названо количество туляков, заболевших ковидом после вакцинации

Названо количество туляков, заболевших ковидом после вакцинации

Такие данные озвучили на заседании оперштаба региона.

Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков рассказал, что в Тульской области уже сформировалась определенная культура поведения медработников и населения по коронавирусной инфекции — «шоковый испуг стабилизировался».

- Если сравнивать этапность вакцинации второй волны и нынешней, средняя заболеваемость составляет около 150 человек в день. Аналогичная ситуация была в ноябре, — отметил Марков.

По его словам, сегодня минздрав на федеральном уровне озвучил, что в тех субъектах РФ, где была низкая вакцинация, пик заболеваемости выше, чем во вторую волну.

- Население говорит, что после вакцины болеют больше и что после нее можно заболеть. Но пока такой вакцины, после которой никто не болеет, нет. Вопрос только в том, как и в каком состоянии, - заявил зампред.

Дмитрий Марков озвучил статистику по больным коронавирусом среди привитых граждан.

Так, ковидом заболели 159 вакцинированных. Из них 151 человек привился «Спутником V» и 8 — «ЭпиВакКороной». 50% заболели после первого компонента. Только у 8 из 80 человек возникла пневмония с госпитализацией.

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