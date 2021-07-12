Жители Новомосковска жалуются на химические запахи

Запахи накрывают город при северном и северо-восточном направлении ветра, чаще в ночные часы.

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» сообщила о многочисленных обращениях жителей Новомосковска с жалобами на запахи химического происхождения на территории города.

Аналогичные обращения поступали и в ЕДДС города Новомосковска.

Проанализировав ситуацию, ТРОО «Экологическая защита» пришла к выводу, что запахи накрывают город при северном и северо-восточном направлении ветра, чаще в ночные часы. Жители указывают на ухудшение самочувствия, при вдыхании воздуха появляется слезоточивость, першение в горле, тошнота и рвотные рефлексы.



По факту загрязнения атмосферного воздуха ТРОО «Экологическая защита» направила обращение министру природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой провести исследования атмосферного воздуха и принять меры по установлению виновных.