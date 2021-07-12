новости
новости
Регистрация
Тульский осужденный стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Тульский осужденный стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»

Для участия в нем мужчина и его сокамерники сочинили авторскую композицию под названием «Прости».

Осужденный тульской исправительной колонии № 1 стал лауреатом Всероссийского конкурса «Калина красная», который проводится ежегодно во всех пенитенциарных учреждениях России.

При оценке участников конкурса учитывается профессиональное мастерство и творческий потенциал исполнителя, умение конкурсанта держаться на сцене, а также артистичность и способность донести до слушателя эмоции. Кроме того, приоритет отдается авторским композициям.

По результатам финального этапа конкурса «Калина красная» конкурсная комиссия определила 20 финалистов, одним из которых стал осужденный, отбывающий наказание в ИК-1 УФСИН России по Тульской области.

Для конкурса он исполнил авторскую песню творческого коллектива осужденных ИК-1 под названием «Прости». Жюри присудило исполнителю диплом лауреата, который был вручен всем авторам «тюремного хита».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областипесенный конкурсисправительная колонияосужденный
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В этом году в Тульской области откроют три центра амбулаторной онкопомощи
В этом году в Тульской области откроют три центра амбулаторной онкопомощи
Кадастровая палата проведет горячую линию для туляков
Кадастровая палата проведет горячую линию для туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.