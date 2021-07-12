Тульский осужденный стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Для участия в нем мужчина и его сокамерники сочинили авторскую композицию под названием «Прости».

Осужденный тульской исправительной колонии № 1 стал лауреатом Всероссийского конкурса «Калина красная», который проводится ежегодно во всех пенитенциарных учреждениях России.

При оценке участников конкурса учитывается профессиональное мастерство и творческий потенциал исполнителя, умение конкурсанта держаться на сцене, а также артистичность и способность донести до слушателя эмоции. Кроме того, приоритет отдается авторским композициям.

По результатам финального этапа конкурса «Калина красная» конкурсная комиссия определила 20 финалистов, одним из которых стал осужденный, отбывающий наказание в ИК-1 УФСИН России по Тульской области.

Для конкурса он исполнил авторскую песню творческого коллектива осужденных ИК-1 под названием «Прости». Жюри присудило исполнителю диплом лауреата, который был вручен всем авторам «тюремного хита».