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Знаменитая тульская медсестра Надежда Жукова сменила купальник на сарафан

Знаменитая тульская медсестра Надежда Жукова сменила купальник на сарафан

Девушка приняла участие в проекте ремесленного двора «Добродей», презентация которого состоится 17 июля.

Медсестра из тульского инфекционного госпиталя Надежда Жукова прославилась чуть больше года назад, когда её снимки в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника, буквально взорвали интернет.

Теперь туляки могут увидеть Надю в новом образе. Она снялась в новой фотосессии, примерив копии старинных тульских костюмов. Видео было размещено в тик-токе ремесленного двора «Добродей».

Оно стало частью нового онлайн-проекта, старт которому дала тульская медсестра. Проект «Этногалерея «Тульский стиль» предполагает демонстрацию реплик головных уборов, в которых ходили девушки и женщины Тульской губернии в прошлых столетиях.

@dobrodey_tula

Презентация проекта 17 июля в группе ВК «Ремесленный двор «Добродей»! Какие звёзды примерят ##тульскийстиль узнаете в субботу! ##этногалерея

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Участниками фотосессии стали известные тулячки. Имена всех моделей пока не раскрываются. Этногалерея будет презентована 17 июля в рамках празднования Дня Добродея в официальной группе «ВКонтакте».

Головные уборы изготовлены в точном соответствии с подлинными элементами традиционных тульских нарядов, которые хранятся в Российском этнографическом музее. Автор реплик – народный мастер РФ Галина Чекина.

По словам организаторов, это лишь первый этап проекта – они планируют нарядить знаменитых тулячек в настоящие старинные костюмы тульских крестьянок.

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