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Алексей Дюмин пообщался с жителями Ефремова
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин пообщался с жителями Ефремова

Губернатор отметил, что работа по повышению качества жизни в отдаленных районах области будет продолжена.

Во время встречи с главой региона жители подняли вопрос обустройства пешеходных дорожек на улицах города. Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев отметил, что в этом году будет сделано более 3 км дорожек. Губернатор поручил ему держать работы на контроле и постепенно решать задачу, начиная с самых оживленных и востребованных участков.

Также ефремовцы пожаловались на отсутствие спортивного зала в физико-математическом лицее. Будет рассмотрен вопрос о выделении средств на установку модульного спортзала. Актуальными оказались и вопросы здравоохранения – в первую очередь, это приведение в порядок медучреждений и привлечение кадров.

– В регионе действует целый комплекс мер поддержки медработников. Это стимулирующие выплаты, предоставление служебных автомобилей и жилья. Мы строим новый перинатальный и онкологический центры, для их полноценной работы нужны дополнительные кадры. Чтобы привлечь специалистов из других регионов, мы выделили порядка 100 квартир в областном центре, за последние 3 года за счёт областного бюджета приобрели 10 квартир для врачей, переезжающих в Ефремов. Также в регионе строятся индивидуальные жилые дома для медиков, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что на модернизацию первичного звена в Тульской области выделен колоссальный объём средств. Для раннего выявления заболеваний в отдаленные районы выезжают передвижные медицинские комплексы. Медики осматривают жителей и при необходимости направляют их к специалистам узкого профиля. 

– Мы продолжим работу по повышению качества жизни в отдаленных районах области, – подытожил глава региона. 

Жители поблагодарили Алексея Дюмина за работу на благо города и области.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьЕфремов
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