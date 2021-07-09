Парк под окном и усадьба в центре Тулы: где продаются самые дорогие студии

Фото: avito.ru

Многие считают, что квартира-студия – это типичный вариант жилья эконом-класса. Мы решили проверить, сколько стоят самые дорогие студии Тулы и можем с уверенностью сказать – отнести такие квартиры к категории «эконом» язык не поворачивается.

Студий, стоимость которых составляет примерно четыре миллиона рублей и больше, в Туле не больше десятка. Мы решили выбрать пять – от варианта «по низу рынка» до сверхшикарных апартаментов.

Самый «бюджетный» вариант нашей подборки – квартира площадью 32 кв. м. на 12-м этаже 14-этажного дома на ул. Конструктора Грязева. Вторая линия от проспекта Ленина, окна с видом на Платоновский парк. Несмотря на близость к центру, риэлторы обещают почти загородную тишину и покой. Ухоженный подъезд, добрые соседи, тихий двор, с закрытой территорией, детскими площадками и парковкой и настоящее буйство зелени вокруг – всё это обойдётся в 3950000 рублей.

На ул. Шухова за 3999999 рублей продаётся студия площадью 36 кв. м. с балконом, расположенная на первом этаже семнадцатиэтажной «свечки». Новым владельцам достанется квартира со свежим ремонтом, кухонным гарнитуром и диваном. Описание лаконичное: продаётся не спеша, никаких ограничений, без посредников. Из дополнительных «плюшек» – спортивная и детская площадки, наземная многоуровневая парковка. Интересно, а сдача с 4 млн будет?..

В ЖК «Зеленстрой-2» на проспекте Ленина за 4050000 рублей можно приобрести студию в 31 кв. м. на первом этаже. Высота потолков – три метра, входная дверь с зеркалом. Современный, стильный ремонт из качественных материалов. Все продумано до мелочей. Продавец уточняет, что это «идеальный вариант для 1 человека, небольшой семьи или студента – институты рядом».

В таких хоромах студенческая жизнь точно будет лёгкой и беззаботной – главное, чтобы не отчислили за прогулы. Фотография, правда, всего одна и на ней – та самая зеркальная дверь. Красиво!

Хочется чего-то попросторнее? Не проблема! Всего за 5,2 млн рублей можно приобрести студию, почти сопоставимую по площади со стандартной «двушкой» – 47 кв. м. Улица Станиславского, верхний этаж трёхэтажного дома. Квартира продаётся под отделку.

Дом с индивидуальным поквартирным отоплением и собственной парковкой. Оштукатурены стены, установлены качественные пластиковые окна, произведена цементно-песчаная стяжка пола, сделана разводка электричества. Дополнительно оговаривается ремонт под ключ, составлен-дизайн проект.

И, наконец, на первом месте – огромная студия площадью 109 квадратов за баснословную сумму – 12,1 млн рублей. Элитный закрытый жилой комплекс в самом центре Тулы, напоминающий, скорее, дворянскую усадьбу, выполненную в лучших традициях современности. Окна выходят на три стороны с прекрасными видами. Квартира очень светлая, солнечная. Один балкон и угловая лоджия.

Индивидуальное газовое отопление, охраняемая территория. Продавец не забыл указать, что соседи – преимущественно люди средних лет. Кто знает, вдруг это действительно важный момент? Наверное, когда покупаешь квартиру за сумму, которую среднестатистический туляк зарабатывает за 25 лет, уже хочется тишины и покоя… А ведь впереди ещё ремонт!..