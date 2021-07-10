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В Туле из-за жары раздают питьевую воду
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле из-за жары раздают питьевую воду

Температура воздуха в областном центре – +32 градуса.

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в Туле организована бесплатная раздача питьевой воды. Её раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, д. 14,
  • ул. Октябрьская, д. 9, 95,
  • ул. Пузакова, д. 5,
  • пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5,
  • ул. Кутузова, д. 13,
  • ул. Вильямса, д. 32,
  • пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова,
  • ул. Металлургов, д. 43,
  • ул. Металлургов, д. 62,
  • ул. Фрунзе, д. 5,
  • ул. Кауля, д. 45,
  • ул. Н. Руднева, д. 62,
  • пр. Ленина, д. 28,
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса,
  • Красноармейский проспект, д. 17, 48 к. 2.
  • Дополнительно установлены точки раздачи воды по следующим адресам:
  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской,
  • пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина,
  • ул. Октябрьская, ост. «Московская застава».
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