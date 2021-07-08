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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай заболевания, 58 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 997 жителей региона, 39 767 вылечились, 2 271 умер.

А вот как выглядит ситуация в регионах России:

За последние сутки в России выявлено 24 818 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 954 (11,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 707 452 человека в 85 регионах.
 
Также за сутки зафиксировано 734 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 140 775 человек.
Сюжет: Коронавирус
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