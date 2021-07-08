В Туле мобильная прачечная собрала 300 кг вещей для малоимущих

Акция по сбору прошла в Туле с 30 июня по 6 июля.

В Туле при поддержке регионального правительства провели благотворительную инициативу по сбору и стирке одежды для малообеспеченных и нуждающихся семей. Это совместная инициатива крупного производителя стирального порошка и одного из российских ретейлеров в рамках проекта «Чистое счастье».



Любой желающий мог принести в мобильную прачечную ненужные вещи и сдать их на благотворительные цели. Собранная одежда прошла сортировку: вещи в хорошем состоянии будут переданы нуждающимся семьям, ветошь пойдет на переработку. Взамен можно было постирать свои собственные вещи, например крупногабаритные, которые не подлежат стирке в домашних условиях. А с каждой покупки порошка или геля для стирки в рамках акции 1 рубль будет направлен на благотворительный сбор одежды в помощь нуждающимся.

Всего за время работы мобильной прачечной в Туле за неделю собрали до 300 кг вещей.

Из них: детские вещи — 15%, верхняя одежда — 25%, брюки, кофты, вязаные вещи — 25%, рубашки, блузки, майки, поло — 30%, вещи на утилизацию — 5%.

В среднем в день к мобильной прачечной в Туле приходило 10-15 человек. Люди не только приносили ставшую ненужной им одежду, но и стирали свои собственные крупногабаритные вещи, в основном пледы, покрывала и одеяла.

Благотворительная программа «Чистое счастье» проходит в 15 городах России (в семи из них будет действовать прачечная, в восьми вещи можно сдать в контейнеры). Помимо Тулы прачечная посетит Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Волгоград, Казань.

Программу поддерживают: директор департамента предпринимательства и торговли Тульской области, областной центр социальной помощи семьи и детям — «Мой семейный центр», волонтеры Фонда продовольствия «Русь», экологический проект #НЕМУЗЕЙМУСОРА и краснодарская общественная экологическая организация «Зеленый свет». А также Марина Кравец, известная телеведущая, единственная девушка – резидент Comedy Club и молодая мама, которая первой принесла вещи на благотворительность и запустила их в стирку.