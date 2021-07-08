новости
новости
Регистрация
Воспитанники «Академии Михайлова» поучаствовали в турнире от Тульской шахматной гостиной

Воспитанники «Академии Михайлова» поучаствовали в турнире от Тульской шахматной гостиной

14 хоккеистов посетили мастер-класс чемпиона Европы по быстрым шахматам Григория Ткачева, который прошел на ледовой арене в Новомосковске.

После мастер-класса ребята сыграли турнир между собой.
По итогам турнира третье место занял Валерий Чернышев (2009 г.р.), серебро – у Дмитрия Шутяева (2008 г.р.), а победителем стал Андрей Рыжков (2008 г.р.).

Стоит отметить, что данный турнир являлся отборочным этапом для планируемого осенью шахматного матча между юными спортсменами Тулы и Монреаля (Канада). Матч пройдет в формате «10 на 10», а в составе каждой из команд должны быть не только шахматисты, но и хоккеисты.

Памятными подарками хоккеистов наградили директор по спортивной работе «Академии Михайлова» Валерий Ширяев и директор Тульской шахматной гостиной Григорий Ткачев.

Галерея
шахматы, Фото: 1
шахматы, Фото: 2
шахматы, Фото: 3
шахматы, Фото: 4
шахматы, Фото: 5
шахматы, Фото: 6
шахматы, Фото: 7
шахматы, Фото: 8
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:55 0
Другие статьи по темам
Событие
мастер-класс по шахматам
Люди
Валерий ШиряевГригорий Ткачев
Место
Новомосковск
Прочее
Тульская шахматная гостинаяХК Академия Михайлова
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским росгвардейцам представили нового начальника
Тульским росгвардейцам представили нового начальника
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.