Воспитанники «Академии Михайлова» поучаствовали в турнире от Тульской шахматной гостиной

14 хоккеистов посетили мастер-класс чемпиона Европы по быстрым шахматам Григория Ткачева, который прошел на ледовой арене в Новомосковске.

После мастер-класса ребята сыграли турнир между собой.

По итогам турнира третье место занял Валерий Чернышев (2009 г.р.), серебро – у Дмитрия Шутяева (2008 г.р.), а победителем стал Андрей Рыжков (2008 г.р.).

Стоит отметить, что данный турнир являлся отборочным этапом для планируемого осенью шахматного матча между юными спортсменами Тулы и Монреаля (Канада). Матч пройдет в формате «10 на 10», а в составе каждой из команд должны быть не только шахматисты, но и хоккеисты.

Памятными подарками хоккеистов наградили директор по спортивной работе «Академии Михайлова» Валерий Ширяев и директор Тульской шахматной гостиной Григорий Ткачев.