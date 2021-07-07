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Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей

Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей

Изначально стоимость проекта оценивалась в 600 миллионов рублей.

7 июля на совещании по развитию жилищного строительства в регионе говорили о строительстве нового моста через Упу. Напомним, переправу который год собираются построить в Зареченском районе Тулы.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рассказал, что изначально стоимость проекта оценивалась в 600 миллионов рублей, а сейчас по итогам инженерных изысканий сумма выросла до 2 миллиардов рублей. 

Валерий Шерин предложил внести этот проект в заявку на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Для справки: механизм «инфраструктурного меню» – это набор инструментов для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

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сегодня, в 16:40 −3
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