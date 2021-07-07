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Суд арестовал тулячку, которая держала раненую подругу взаперти без еды и медпомощи
Фото из архива Myslo.

Суд арестовал тулячку, которая держала раненую подругу взаперти без еды и медпомощи

Обвиняемую отправили в СИЗО на 2 месяца.

7 июля суд удовлетворил ходатайство СУ СКР по Тульской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца обвиняемой в незаконном лишении свободы.

Напомним, в период с 1 по 4 июля 2021 года в одной из коммунальных квартир на проспекте Ленина в Туле между 47-летней владелицей одной из комнат и ее 42-летней знакомой возник конфликт.

Пьяная хозяйка избила потерпевшую, затем в ярости ножом травмировала ей ухо. После этого она закрыла женщину в комнате и незаконно удерживала ее нескольких дней без еды и медпомощи.

Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:55 0
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