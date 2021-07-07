Суд арестовал тулячку, которая держала раненую подругу взаперти без еды и медпомощи
Обвиняемую отправили в СИЗО на 2 месяца.
7 июля суд удовлетворил ходатайство СУ СКР по Тульской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца обвиняемой в незаконном лишении свободы.
Напомним, в период с 1 по 4 июля 2021 года в одной из коммунальных квартир на проспекте Ленина в Туле между 47-летней владелицей одной из комнат и ее 42-летней знакомой возник конфликт.
Пьяная хозяйка избила потерпевшую, затем в ярости ножом травмировала ей ухо. После этого она закрыла женщину в комнате и незаконно удерживала ее нескольких дней без еды и медпомощи.
Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).