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Строительство моста через Упу в Туле начнется в июле 2020 года

Строительство моста через Упу в Туле начнется в июле 2020 года

Проезд по мосту будет бесплатным, а не платным, как анонсировалось ранее. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу по строительству моста через реку Упу со своим первым заместителем — председателем регионального правительства Валерием Шериным, первым заместителем главы администрации Тулы Владиславом Галкиным и заместителем главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Ильей Беспаловым.

Глава региона подчеркнул, что только один мост соединяет центральную часть города с Заречьем, что затрудняет движение транспорта. Уже 4 года идет речь о необходимости строительства нового моста через Упу.

– Прорабатывались разные варианты: речь шла даже о строительстве платного моста.

Однако мало того, что желающих инвесторов не нашлось, так и вообще платный мост в Туле — это нонсенс.

Жители должны иметь возможность пользоваться дорожной инфраструктурой без ограничений, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Ранее губернатор дал поручение Валерию Шерину проработать этот вопрос с администрацией города и дать конкретные предложения.

Валерий Шерин отметил, что в соответствии с поручением главы региона принято решение строить бесплатный мост в рамках муниципального заказа. Уже создан эскизный проект и сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей. Планируется, что на 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% - из городского. Работы завершат в конце 2021 года.

Илья Беспалов добавил, что разработана дорожная карта реализации проекта. Заключение единого контракта на проектирование и строительство моста может состояться уже в конце года, начало строительства — в июле 2020 года.

Алексей Дюмин поручил Валерию Шерину продолжить контроль за реализацией проекта, а городу — реализовать мероприятия дорожной карты вовремя и с надлежащим качеством.

– В очередной раз допустить перенос обозначенного срока начала строительства недопустимо, — подчеркнул глава региона.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +15
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