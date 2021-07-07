Тульская автостанция «Северная» сбрасывала неочищенные стоки в местный пруд

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области провели расследование после публикации Myslo «Жители Октябрьского поселка: «С автостанции «Северная» в наш пруд текут грязные стоки».

Как рассказала Myslo Марина Федорова, руководитель отдела регионального государственного экологического надзора, в ходе расследования было установлено, что автостанция действительно осуществляла сброс неочищенных сточных вод при отсутствии решения о пользовании водным объектом.

Установленное виновное лицо — представитель ООО «Автовокзалы и автостанции Тульской области» — вызван для подписания протокола об административном правонарушении.

По статье 7.6 КоАП РФ ему грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Через определенное время в стоках снова сделают анализ воды. На автостанции «Северная» есть своя система очистки воды. Возможно, нарушение действительно было разовым, когда очистные не работали из-за отключения электроэнергии. К такому мнению склоняются и экологи, и представители автостанции.

Напомним, некоторое время назад жители зареченского поселка Октябрьский стали замечать, что в их пруду вода покрывается серым налетом. Тревогу забила жительница поселка Октябрьский Наталья Стащенко:

Наталья Стащенко – На пруду со стороны Заречья появился серый налет. На берегу в кустах я нашла трубу, из которой всё и вытекало. Я проследила по люкам и поняла, что стоки идут от новой автостанции «Северная».

Myslo выезжал на место. Действительно, от автостанции «Северная» к пруду ведут колодцы. Заканчивается всё пластиковой трубой, из которой стоки идут в ручей, а оттуда — в пруд. Когда Myslo выехал на место, из трубы текла вот такая жидкость с неприятным запахом:

Как пояснял директор автостанции Станислав Хавренко, на станции «Северная» установлена дорогостоящая система очистки стоков (ее стоимость, к слову, 2 млн рублей), проект согласован со всеми инстанциями, и поэтому ничего «криминального» произойти не могло. Он предположил, что в день нашей съемки в районе отключали электроэнергию и очистные не работали.