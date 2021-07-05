В этом году в Тульской области благоустроят 313 дворов и 22 общественных пространства

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За четыре года в Тульской области по этой программе благоустроено более 1100 дворов и 111 общественных пространств.

– Программа нашла положительный отклик и востребована у жителей региона, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что в этом году в регионе благоустроят 313 дворов и 22 общественных пространства. Работы ведутся с опережением графика.

Алексей Дюмин обратил внимание на важность комплексного благоустройства общественных пространств. По его словам, нужно заранее продумывать все элементы необходимой инфраструктуры, включая наличие мест общего пользования.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин предложил устанавливать на благоустраиваемых городских пространствах системы видеонаблюдения.

Алексей Дюмин отметил, что в Суворовском районе и в Новомосковске работы идут с отставанием от графика. Как выяснилось, оно незначительно и связано с погодными условиями. Темпы благоустройства наращиваются.

По поручению губернатора в прошлом году Новомосковску выделены средства на благоустройство Центральной площади. Как сообщил глава администрации города Алексей Бирюлин, на площади идет укладка плитки, создание стилобата, устройство фонтана и перголы. Работы завершатся до конца лета.

В областном центре в этом году необходимо благоустроить сквер, посвященный 80-й годовщине обороны Тулы. По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, планируется, что работы начнутся 25 июля и завершатся 1 ноября.

Алексей Дюмин призвал всех глав администраций лично контролировать все работы, придерживаться графиков и вовремя подготовить все документы для реализации программы 2022 года. Глава региона подчеркнул, что проекты, выбранные на рейтинговом голосовании, должны быть реализованы именно в том виде, в котором их представили жителям.