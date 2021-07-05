Фото: tula.chp и tulazest
В Первомайском «Лада» «перемахнула» через ограждение и врезалась в стелу
По предварительным данным, пострадал водитель легковушки.
Вечером 5 июля в пос. Первомайский Щекинского района произошло ДТП с участием «Лады Приоры».
Водитель легковушки не справился с управлением и буквально перелетел через металлическое ограждение, оставив на обочине передний бампер, а затем врезался в стелу.
По предварительным данным, пострадал водитель «Лады». Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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