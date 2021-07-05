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В Первомайском «Лада» «перемахнула» через ограждение и врезалась в стелу
Фото: tula.chp и tulazest

В Первомайском «Лада» «перемахнула» через ограждение и врезалась в стелу

По предварительным данным, пострадал водитель легковушки.

Вечером 5 июля в пос. Первомайский Щекинского района произошло ДТП с участием «Лады Приоры».

Водитель легковушки не справился с управлением и буквально перелетел через металлическое ограждение, оставив на обочине передний бампер, а затем врезался в стелу.

По предварительным данным, пострадал водитель «Лады». Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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