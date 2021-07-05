В доме на ул. Циолковского во время пожара спасли человека

На месте работали четыре пожарных расчёта, были эвакуированы 6 жильцов.

Как сообщили очевидцы, в доме № 2 по ул. Циолковского произошёл пожар. Загорелась квартира на четвёртом этаже. Открытый огонь перекинулся на балкон.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали четыре расчёта. Спасатели эвакуировали шесть человек, ещё один житель был спасён. Никто не пострадал.

UPD: публикация изменена в 20.00.