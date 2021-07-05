новости
новости
Регистрация
В доме на ул. Циолковского во время пожара спасли человека

В доме на ул. Циолковского во время пожара спасли человека

На месте работали четыре пожарных расчёта, были эвакуированы 6 жильцов.

Как сообщили очевидцы, в доме № 2 по ул. Циолковского произошёл пожар. Загорелась квартира на четвёртом этаже. Открытый огонь перекинулся на балкон.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали четыре расчёта. Спасатели эвакуировали шесть человек, ещё один житель был спасён. Никто не пострадал.

UPD: публикация изменена в 20.00.

Галерея
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 1
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 2
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 3
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 4
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 5
Пожар на ул. Циолковского, Фото: 6
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:35 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниегорит квартира
Место
Тулаулица Циолковского
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут 70-летнего пенсионера
В Туле ищут 70-летнего пенсионера
В этом году в Тульской области благоустроят 313 дворов и 22 общественных пространства
В этом году в Тульской области благоустроят 313 дворов и 22 общественных пространства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.