Министр образования рассказала, как в тульских школах пройдут выпускные

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в прямом эфире рассказала, как в регионе пройдут выпускные с учетом сложной эпидемиологической обстановки.

– На территории Тульской области по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, но запрет не касается проведения выпускных, которые будут проходить в школах, колледжах, техникумах, вузах. Они будут проводиться так же, как и последние звонки, — обязательно на территории школы, с соблюдением всех санитарных правил и норм, с заполняемостью помещения, где будет выпускной, не более 50%. Мы думаем, что школы организуют выпускные вечера в установленном указом формате.