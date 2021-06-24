Министр образования рассказала, как в тульских школах пройдут выпускные
Приятная новость: их никто не отменял.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в прямом эфире рассказала, как в регионе пройдут выпускные с учетом сложной эпидемиологической обстановки.
– На территории Тульской области по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, но запрет не касается проведения выпускных, которые будут проходить в школах, колледжах, техникумах, вузах. Они будут проводиться так же, как и последние звонки, — обязательно на территории школы, с соблюдением всех санитарных правил и норм, с заполняемостью помещения, где будет выпускной, не более 50%. Мы думаем, что школы организуют выпускные вечера в установленном указом формате.
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