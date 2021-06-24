Стало известно, сколько тульских выпускников провалили ЕГЭ

В Тульской области стали известны результаты ЕГЭ по пяти предметам. Так, экзамен по литературе сдали 389 выпускников, из них 5 человек набрали сто баллов. Химию из 858 выпускников на высший балл написали 8 человек. Русский язык из 5673 участников ЕГЭ на сто баллов сдали 42 человека.

За ЕГЭ по географии (45 участников) и математике (3223 участника) никто не получил высшую отметку.

Самым сложным предметом, судя по статистике, стала химия, ее провалили 16,78% сдававших — 144 выпускника не преодолели порог.

На втором месте — математика. Ее не сдали 226 человек, то есть 7,01%. На третьем — ЕГЭ по географии, порог не преодолели 2 выпускника, это 4,44%.

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