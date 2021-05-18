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В какие дни в тульских школах пройдут выпускные и последние звонки
Фото из архива Myslo.

В какие дни в тульских школах пройдут выпускные и последние звонки

О порядке выпускных в школах и детсадах региона рассказала министр образования Алевтина Шевелева.

В этом году санитарно-эпидемиологическая обстановка в Тульской области позволяет провести последние звонки и выпускные в общем режиме. Об этом Myslo сообщила региональный министр образования Алевтина Шевелева:
 
– Подписан соответствующий указ, который определяет, что мероприятия могут проводиться с участием родителей, но с соблюдением санитарных норм. Каждое общеобразовательное учреждение должно определить допустимое количество участников исходя из размеров и вместимости активных и спортивных залов.
 
Но не более 50% заполняемости.
 
При этом те родители, которые прошли вакцинацию, не учитываются в расчете количества участников, — заявила министр.
 
Министерством образования определены единые дни проведения последних звонков: в 9-х классах — это 21 мая, в 11-х — 22 мая, выпускные в детских садах запланированы на 28 мая.
 
Для мероприятий, которые проводятся на улице, те же требования, что и в помещениях: санитарная дистанция, просьба не совмещать разные классы/группы. Исходя из площади территории образовательное учреждение определяет максимально допустимое количество гостей.

В этом году более 12 тысяч выпускников — это 9-е классы и более 6 тысяч — 11-е классы.
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:22 +1
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