Начальник Тульского УМВД: «Масочный режим чаще всего нарушают в транспорте и ТЦ»
Сергей Галкин заявил об этом в ходе оперативного совещания.
Сегодня проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Алексея Дюмина. В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:
- Ситуация не меняется в лучшую сторону. Только за прошедшие сутки мы обнаружили более 70 нарушителей масочного режима. Огромное количество нарушителей в транспорте - в том числе и среди водителей. За неделю их было обнаружено сразу 8. Много нарушают в ТЦ. И посетители и продавцы: за неделю 10 продавцов-нарушителей. Ситуация на контроле, проводим рейды, будем работу продолжать. Нарушения находим и в больших и в маленьких магазинах.
Напомним, на минувшей неделе в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации.
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