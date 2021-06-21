новости
новости
Регистрация
Начальник Тульского УМВД: «Масочный режим чаще всего нарушают в транспорте и ТЦ»

Начальник Тульского УМВД: «Масочный режим чаще всего нарушают в транспорте и ТЦ»

Сергей Галкин заявил об этом в ходе оперативного совещания.

Сегодня проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Алексея Дюмина. В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:
 
- Ситуация не меняется в лучшую сторону. Только за прошедшие сутки мы обнаружили более 70 нарушителей масочного режима. Огромное количество нарушителей в транспорте - в том числе и среди водителей. За неделю их было обнаружено сразу 8. Много нарушают в ТЦ. И посетители и продавцы: за неделю 10 продавцов-нарушителей. Ситуация на контроле, проводим рейды, будем работу продолжать. Нарушения находим и в больших и в маленьких магазинах.
 
Напомним, на минувшей неделе в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации.
 
 
Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»
сегодня, в 16:43, 23 493 -4
Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области
Жизнь Тулы и области
Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области
сегодня, в 15:57, 13 1444 0
За неделю в Тульской области скончались 45 пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области скончались 45 пациентов с COVID-19
сегодня, в 12:35, 18 1044 0
В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 100
Жизнь Тулы и области
В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 100
сегодня, в 11:19, 233 5319 -9
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:04 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаКоронавируссовещаниемасочный режимГалкин
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»
Алексей Дюмин о вакцинации: «Это не ущемление прав, а спасение. Не слушайте мракобесов – это чушь»
Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области
Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.