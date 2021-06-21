Начальник Тульского УМВД: «Масочный режим чаще всего нарушают в транспорте и ТЦ»

Сегодня проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Алексея Дюмина. В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:

- Ситуация не меняется в лучшую сторону. Только за прошедшие сутки мы обнаружили более 70 нарушителей масочного режима. Огромное количество нарушителей в транспорте - в том числе и среди водителей. За неделю их было обнаружено сразу 8. Много нарушают в ТЦ. И посетители и продавцы: за неделю 10 продавцов-нарушителей. Ситуация на контроле, проводим рейды, будем работу продолжать. Нарушения находим и в больших и в маленьких магазинах.