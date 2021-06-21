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Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области

Очаги ковида выявлены в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях Тульской области

Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

В Тульской области отмечен значительный прирост в целом по заболеваемости ОРВИ. Прирост составил 73%. Увеличилось количество внебольничной пневмонии, ее тяжелых форм зафиксирован 280 случаев (неделей ранее – 216)

На 38% увеличилось количество заболевших за неделю коронавирусом – у 574 человек подтверждена эта инфекция. Главный санитарный врач подчеркнул, что рост зафиксирован во всех возрастных группах.  Выявлены четыре случая завоза коронавируса с курортов: один из Сочи и три из Крыма.

COVID-19 зафиксирован на данный момент во всех муниципальных образованиях Тульской области, хотя неделей ранее от вируса были свободны три МО. 

За неделю выявлены очаги коронавируса в 8 образовательных учреждениях и на 11 предприятиях.

Ломовцев отметил, что охват тестированием населения методом ПЦР довольно высок — 180 на 100 тысяч (на предыдущей неделе этот показатель был вдвое ниже).

– Акцентируем внимание на проведении антиковидных мероприятий.  За неделю состоялось 105 проверок, по итогам которых возбуждено 21 дело об административных правонарушения, половина из них на приостановление деятельности, – добавил Александр Ломовцев.

 

 

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