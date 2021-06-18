Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 77 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 77 случаев коронавируса, 56 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 206 жителей региона, 38 541 человек выздоровел, 2141 умер.

За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса.