Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 77 случаев заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 77 случаев коронавируса, 56 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 206 жителей региона, 38 541 человек выздоровел, 2141 умер.
За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса.
В Москве – 9056 новых зараженных. Это новый рекорд за всё время пандемии.
сегодня, в 01:07, 73 8070 -26
Из-за взрывного роста ковида в Тульской области отменены все массовые мероприятия, включая «Дикую мяту»
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