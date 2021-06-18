новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 77 случаев заболевания и 6 смертей

Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 77 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 77 случаев коронавируса, 56 человек выздоровели, шесть скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 206 жителей региона, 38 541 человек выздоровел, 2141 умер.

За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса. 

В Москве – 9056 новых зараженных. Это новый рекорд за всё время пандемии. 

Сюжет: Коронавирус
Запрещены массовые мероприятия и ограничена работа общепита: Указ губернатора Тульской области
Жизнь Тулы и области
Запрещены массовые мероприятия и ограничена работа общепита: Указ губернатора Тульской области
сегодня, в 01:07, 73 8070 -26
Из-за взрывного роста ковида в Тульской области отменены все массовые мероприятия, включая «Дикую мяту»
Жизнь Тулы и области
Из-за взрывного роста ковида в Тульской области отменены все массовые мероприятия, включая «Дикую мяту»
вчера, в 23:53, 331 9296 6
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 72 случая заболевания и 8 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 72 случая заболевания и 8 смертей
вчера, в 11:50, 42 2114 -8
Статистика по COVID-19: за сутки у 70 туляков подтвержден коронавирус и 7 скончались
Жизнь Тулы и области
Статистика по COVID-19: за сутки у 70 туляков подтвержден коронавирус и 7 скончались
16 июня, в 12:35, 81 2533 -2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:40 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс Myslo: угадай исход матчей восьмого дня Евро-2020
Конкурс Myslo: угадай исход матчей восьмого дня Евро-2020
Мать и младенец скончались от угарного газа: ответственному за состояние дымохода предъявлено обвинение
Мать и младенец скончались от угарного газа: ответственному за состояние дымохода предъявлено обвинение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.