Мать и младенец скончались от угарного газа: ответственному за состояние дымохода предъявлено обвинение

Он еще год назад выявил повреждение дымохода, но никому об этом не сказал.

17 июня в Богородицке следственные органы СК России по Тульской области предъявили обвинение 58-летнему мастеру одного из ООО, осуществляющего деятельность по периодической проверке, прочистке и ремонту вентиляционных каналов в помещениях с газовым оборудованием.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, 14 апреля 2020 года мастер организации, ответственный за проверку вентиляционных каналов одного из домов на улице Спортивная города Богородицк,

в ходе проверки выявил повреждение дымового канала одной из квартир, однако об этом никому не сообщил и не предпринял мер, направленных на устранение выявленного повреждения.

По причине повреждения дымового канала в квартире при работе газового проточного водонагревателя образовалась обратная тяга, что привело к скоплению в помещении угарного газа.

Днем 22 апреля 2021 года проживавшие в доме 21-летняя женщина и ее 5-месячный ребенок получили отравление окисью углерода (угарным газом), в результате чего скончались.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на завершение расследования. Обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против самого себя.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям руководства организации, в которой работал обвиняемый, а также других лиц, имеющих отношение к произошедшему.