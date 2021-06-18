Конкурс Myslo: угадай исход матчей восьмого дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 16.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 18 июня, пройдут три матча —в 16.00 сыграют Швеция— Словакия, в 19.00 — Хорватия — Чехия, в 22.00 — Англия— Шотландия.
До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Англия— Шотландия 2:0.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 11:20, 42 618 0
16 июня, в 16:00, 41 1856 11
16 июня, в 09:48, 66 948 2
15 июня, в 18:05, 115 2010 3
Другие статьи по темам
Место
Прочее