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Конкурс Myslo: угадай исход матчей восьмого дня Евро-2020

Конкурс Myslo: угадай исход матчей восьмого дня Евро-2020

Прогнозы принимаем до 16.00.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 18 июня, пройдут три матча —в 16.00 сыграют Швеция— Словакия, в 19.00 — Хорватия — Чехия, в 22.00 — Англия— Шотландия.

До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Англия— Шотландия 2:0.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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