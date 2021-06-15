Разъяснение: кому и когда сдавать ПЦР-тест, чтобы попасть на фестиваль «Дикая мята»
Организаторы ответили на многочисленные вопросы зрителей.
Сегодня стало известно, что на фестиваль «Дикая мята» посетителей не пустят без отрицательного ПЦР-теста. Организаторы разъяснили, кому и когда необходимо сдать тесты.
- «Дикая Мята» стала одним из немногих фестивалей, которому разрешили проведение, и это уже большая победа для всех нас. Ситуация радикально изменилась буквально за последние три дня, и мы обязаны действовать согласно ситуации, которую диктует нам время. Следование требованиям Роспотребнадзора — это единственная возможность провести фестиваль, — написали организаторы.
1. Кому сдавать тест?
- Всем зрителям нужно сдать ПЦР-тест — браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования. Тест можно сдать сегодня, завтра или в четверг.
2. Можно предоставить результаты ПЦР-теста/сертификата в электронном или строго в распечатанном виде?
— Можно и в электронном виде, и в бумажном виде.
3. Можно ли ПЦР-тест заменить тестом на антитела к коронавирусу?
— Да, можно, если справке не больше месяца. Обязательно возьмите её на фестиваль!
4. Подойдет справка о сделанной первой части вакцины?
— Да.
5. Нужен тест вакцинированным?
— Нет, только обязательно с собой возьмите сертификат.
6. Возврат: как осуществить, кому писать, сколько ждать?
- Если вы по каким-то причинам не готовы сдать ПЦР-тест или он оказался положительным, можете оставить билеты. Они будут действовать в 2022 году.
Вы также можете вернуть билеты, отправив заявку до 18 июня включительно. Заявки на возврат будут рассматриваться до 1 августа включительно.
Оформить возврат можно у вашего билетного оператора — он указан на билете.
В ближайшее время организаторы уточнят у медиков информацию о ПЦР-тестах для детей.