Разъяснение: кому и когда сдавать ПЦР-тест, чтобы попасть на фестиваль «Дикая мята»

Сегодня стало известно, что на фестиваль «Дикая мята» посетителей не пустят без отрицательного ПЦР-теста. Организаторы разъяснили, кому и когда необходимо сдать тесты.

- «Дикая Мята» стала одним из немногих фестивалей, которому разрешили проведение, и это уже большая победа для всех нас. Ситуация радикально изменилась буквально за последние три дня, и мы обязаны действовать согласно ситуации, которую диктует нам время. Следование требованиям Роспотребнадзора — это единственная возможность провести фестиваль, — написали организаторы.

1. Кому сдавать тест?

- Всем зрителям нужно сдать ПЦР-тест — браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования. Тест можно сдать сегодня, завтра или в четверг.



2. Можно предоставить результаты ПЦР-теста/сертификата в электронном или строго в распечатанном виде?

— Можно и в электронном виде, и в бумажном виде.

3. Можно ли ПЦР-тест заменить тестом на антитела к коронавирусу?

— Да, можно, если справке не больше месяца. Обязательно возьмите её на фестиваль!



4. Подойдет справка о сделанной первой части вакцины?

— Да.

5. Нужен тест вакцинированным?

— Нет, только обязательно с собой возьмите сертификат.



6. Возврат: как осуществить, кому писать, сколько ждать?



- Если вы по каким-то причинам не готовы сдать ПЦР-тест или он оказался положительным, можете оставить билеты. Они будут действовать в 2022 году.

Вы также можете вернуть билеты, отправив заявку до 18 июня включительно. Заявки на возврат будут рассматриваться до 1 августа включительно.

Оформить возврат можно у вашего билетного оператора — он указан на билете.



В ближайшее время организаторы уточнят у медиков информацию о ПЦР-тестах для детей.