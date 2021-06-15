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Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин об ухудшении коронавирусной обстановки: «Мы были готовы к такому развитию событий»

У правительства региона есть определенный план действий.

На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области начинает ухудшаться эпидситуация.

- Видим прирост количества заболевших, увеличивается число госпитализаций, возрастает нагрузка на Центр медицины катастроф. Мы должны подойти к ситуации очень внимательно, последовательно, без истерично принятых решений. Ранее мы прогнозировали и моделировали различные варианты развития событий, у нас составлен четкий план действий. Мы были готовы к такому, для нас это не новость, — заявил глава региона.

Алексей Дюмин анонсировал изменения в Указ губернатора «по примитивным, но обязательным и важным моментам, которые мы должны соблюдать».

- Наступил летний период, народ проводит время на природе. Мы начинаем забывать, что существует определенная угроза.

Речь идет о соблюдении элементарных вещей: ношении СИЗ в общественных транспорте, закрытых помещениях, магазинах, общепите, соблюдении гигиены.

- Мы должны понимать, что соблюдение элементарных мер — это барьер защиты распространения ковида, — подчеркнул губернатор. — Какие бы меры мы не принимали, если это не будет общей целью и задачей, будем проигрывать.

Сюжет: Коронавирус
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