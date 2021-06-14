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«Угнать ребенка»: в Новомосковске ушли с незнакомцами 60 детей

«Угнать ребенка»: в Новомосковске ушли с незнакомцами 60 детей

В Алексине – 31 ребенок поверил незнакомцам и согласился с ними уйти.

На минувшей неделе в Алексине и Новомосковске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели социальные эксперименты, чтобы проверить насколько дети знают правила безопасности при общении с незнакомыми людьми.

Участвовали в нем дети, чьи родители заранее подали заявку. 

Как сообщил Михаил Наумкин, руководитель пресс-службы тульского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», в Новомосковске приняли участие в эксперименте 95 детей. Из них только 27 не поверили незнакомцам и не согласились уйти с детской площадки, 60 – покинули ее. 

Восемь деток не попали в статистику, потому что одного из них дедушка предупредил о том, что он участник эксперимента, а ребенок передал это остальным еще семи детям.

В Алексине участвовали 36 детей, 31 из них дал руку незнакомцу и ушел с ним. Не повелись на уговоры семь малышей, но из них двое знали об эксперименте.

Напомним, 25 мая подобный эксперимент прошел в Туле

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:10 0
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Место
АлексинНовомосковскТульская область
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