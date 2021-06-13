Защитник «Арсенала» Максим Беляев может перейти в «Урал»

Фото из архива Myslo.

Об этом пишут спортивные СМИ.

Защитник «Арсенала» Максим Беляев может продолжить карьеру в «Урале». Об этом сообщает портал Sport24.

Напомним, 29-летний футболист в прошлом сезоне провел в составе туляков 16 матчей в РПЛ.

За карьеру Беляев играл за «Локомотив», брянское «Динамо», «Торпедо» из Владимира, а также «Ростов» и «Шинник». На его счету также один матч в составе сборной России.