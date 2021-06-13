За вклад в борьбу с ковидом двоих сотрудников тульского Роспотребнадзора наградили орденом Пирогова

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса орденом Пирогова награждены заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова и замначальника Щекинского территориального отдела Управления Ольга Потапова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее аналогичную награду получили 12 тульских медиков.