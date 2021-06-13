Конкурс Myslo: угадай исход матчей третьего дня Евро-2020

Фото: instagram.com/england.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященному чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 13 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Англия— Хорватия, в 19.00 – Австрия— Северная Македония, в 22.00 — Нидерланды— Украина.

До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.

Например, Англия— Хорватия 2:1, Австрия— Северная Македония 3:0, Нидерланды— Украина 1:0.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!