Фото: instagram.com/england.
Конкурс Myslo: угадай исход матчей третьего дня Евро-2020
Прогнозы принимаем до 15.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященному чемпионату Европы по футболу! Сегодня, 13 июня, пройдут три матча — в 16.00 сыграют Англия— Хорватия, в 19.00 – Австрия— Северная Македония, в 22.00 — Нидерланды— Украина.
До 15.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Англия— Хорватия 2:1, Австрия— Северная Македония 3:0, Нидерланды— Украина 1:0.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
сегодня, в 13:00, 52 1524 -2
вчера, в 10:00, 53 919 3
11 июня, в 18:15, 51 802 5
11 июня, в 18:00, 53 915 2
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