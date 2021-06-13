В магазине на ул. Кауля пьяный туляк избил продавщицу
Преступника задержали сотрудники Росгвардии.
На пульт дежурного централизованной охраны по Туле поступило сообщение, что в одном из сетевых магазинов алкогольной продукции на ул. Кауля мужчина избивает продавца. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны.
- Росгвардейцы обнаружили женщину-продавца со следами побоев на лице. Она сообщила, что ее избил посетитель магазина. Сотрудники Росгвардии вызвали для пострадавшей скорую помощь, — сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемого обнаружили в сквере на улице Кауля. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, а на его одежде были видны пятна крови.
Задержанного 52-летнего местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
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