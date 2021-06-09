Ремонт дороги на ул. Бежковской: жители пожаловались в прокуратуру

Жители улицы Бежковской обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию Тулы. Напомним, они недовольны ремонтом дороги, который у них начался с прошлой недели. Рабочие сняли плиты, вместо них отсыпят щебенку. Асфальтирование сметной документацией не предусмотрено.

Такое обращение в прокуратуру написал туляк Алексей Левшин:

Алексей Левшин – Жители просили ремонт дороги, вместо этого получили разруху. Плиты, которые, со слов администрации, были небезопасны, вывезли в колхоз. Там они что, стали безопасными? Налицо нецелесообразное расходование бюджетных средств. Дорога к домам жителей улицы Бежковская разрушена. Скорая, пожарная да и сами жители не смогут тут проехать! Прошу вас разобраться и заставить администрацию восстановить покрытие из плит.

Жильцы уверены, что плиты были в хорошем состоянии и снимать их было не обязательно. По словам Алексея, раньше дорогу могли просто залатать, а сейчас решили пойти другим путем.

Такой ремонт был раньше:

А сейчас на Бежковской вот так:

За эти дни после многочисленных жалоб представители администрации Тулы несколько раз выезжали на место. Чиновники уверяют, что ремонт проходит без нарушений.

Как удалось узнать Myslo, инициатором ремонта дороги стал кто-то из жителей Бежковской. В прокуратуру поступила жалоба от жильцов о торчащей из дорожных плит арматурине. По итогам прокурорской проверки ведомство через суд обязало администрацию города привести дорогу в нормативное состояние.

И теперь, видимо, после исполнения решения суда все пути снова приведут в прокуратуру.

Myslo следит за развитием событий.