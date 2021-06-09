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Ремонт дороги на ул. Бежковской: жители пожаловались в прокуратуру

Ремонт дороги на ул. Бежковской: жители пожаловались в прокуратуру

Туляки уже несколько дней бьют тревогу.

Жители улицы Бежковской обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию Тулы. Напомним, они недовольны ремонтом дороги, который у них начался с прошлой недели. Рабочие сняли плиты, вместо них отсыпят щебенку. Асфальтирование сметной документацией не предусмотрено.  

Такое обращение в прокуратуру написал туляк Алексей Левшин:

Алексей Левшин

– Жители просили ремонт дороги, вместо этого получили разруху. Плиты, которые, со слов администрации, были небезопасны, вывезли в колхоз. Там они что, стали безопасными? Налицо нецелесообразное расходование бюджетных средств. Дорога к домам жителей улицы Бежковская разрушена. Скорая, пожарная да и сами жители не смогут тут проехать! Прошу вас разобраться и заставить администрацию восстановить покрытие из плит.

Жильцы уверены, что плиты были в хорошем состоянии и снимать их было не обязательно. По словам Алексея, раньше дорогу могли просто залатать, а сейчас решили пойти другим путем.

Такой ремонт был раньше:

А сейчас на Бежковской вот так:

Галерея
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 1
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 2
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 3
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 4
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 5
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 6
Ремонт на ул. Бежковской, Фото: 7
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За эти дни после многочисленных жалоб представители администрации Тулы несколько раз выезжали на место. Чиновники уверяют, что ремонт проходит без нарушений. 

Как удалось узнать Myslo, инициатором ремонта дороги стал кто-то из жителей Бежковской. В прокуратуру поступила жалоба от жильцов о торчащей из дорожных плит арматурине. По итогам прокурорской проверки ведомство через суд обязало администрацию города привести дорогу в нормативное состояние. 

И теперь, видимо, после исполнения решения суда все пути снова приведут в прокуратуру. 

Myslo следит за развитием событий.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:50 +5
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