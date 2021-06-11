Туляк Александр Гетманский стал вице-чемпионом России по международным шашкам
С 28 мая по 9 июня в Сочи проходили чемпионат России по международным шашкам и всероссийские соревнования по русским шашкам.
Тульскую область представляли международные гроссмейстеры Александр Гетманский и Юрий Королев, международный мастер спорта Григорий Гетманский и кандидат в мастера спорта Дмитрий Гетманский.
В рамках чемпионата России по стоклеточным шашкам среди мужчин в классической программе второе место занял международный гроссмейстер Александр Гетманский.
Во всероссийских соревнованиях среди мужчин в классической и быстрой программах золотую медаль завоевал Юрий Королев, бронза у Григория Гетманского.
В быстрой программе всероссийских соревнований среди юношей до 17 лет бронзовая медаль у Дмитрия Гетманского.
Занимаются тульские шашисты под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.