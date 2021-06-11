Туляк Александр Гетманский стал вице-чемпионом России по международным шашкам

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 28 мая по 9 июня в Сочи проходили чемпионат России по международным шашкам и всероссийские соревнования по русским шашкам.

Тульскую область представляли международные гроссмейстеры Александр Гетманский и Юрий Королев, международный мастер спорта Григорий Гетманский и кандидат в мастера спорта Дмитрий Гетманский.



В рамках чемпионата России по стоклеточным шашкам среди мужчин в классической программе второе место занял международный гроссмейстер Александр Гетманский.



Во всероссийских соревнованиях среди мужчин в классической и быстрой программах золотую медаль завоевал Юрий Королев, бронза у Григория Гетманского.



В быстрой программе всероссийских соревнований среди юношей до 17 лет бронзовая медаль у Дмитрия Гетманского.



Занимаются тульские шашисты под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.