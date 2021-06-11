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Туляк Александр Гетманский стал вице-чемпионом России по международным шашкам
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Туляк Александр Гетманский стал вице-чемпионом России по международным шашкам

С 28 мая по 9 июня в Сочи проходили чемпионат России по международным шашкам и всероссийские соревнования по русским шашкам.

Тульскую область представляли международные гроссмейстеры Александр Гетманский и Юрий Королев, международный мастер спорта Григорий Гетманский и кандидат в мастера спорта Дмитрий Гетманский.

В рамках чемпионата России по стоклеточным шашкам среди мужчин в классической программе второе место занял международный гроссмейстер Александр Гетманский.

Во всероссийских соревнованиях среди мужчин в классической и быстрой программах золотую медаль завоевал Юрий Королев, бронза у Григория Гетманского.

В быстрой программе всероссийских соревнований среди юношей до 17 лет бронзовая медаль у Дмитрия Гетманского.

Занимаются тульские шашисты под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:31 +3
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