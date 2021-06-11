Ясную Поляну поздравили со столетним юбилеем

100-летний юбилей со дня образования музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» отметил 10 июня.

В заповеднике перед Домом Волконского состоялось открытие выставки «Первый век музейной эры», посвященной истории музея. Возле экспозиции расположилась фотозона в виде арт-объекта «100-летие музея».

Торжественная часть праздничных мероприятий началась с гашения юбилейной марки с изображением Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, дома писателя и въездных башен усадьбы.

На торжество приехали высокие гости: советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой, зачитавший приветственный адрес Владимира Путина, министр культуры Р. Ф. Ольга Любимова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Алексей Геннадьевич подчеркнул, что сегодня «Ясная Поляна» — известнейший музей мира и визитная карточка региона.

Директор музея Екатерина Толстая отметила:

– Долгие годы дружбы связывают Ясную Поляну и Туламашзавод. Именно это предприятие в 1990-е годы восстановило филиал нашего музея в Никольском-Вяземском в Чернском районе, на том месте, где был дом брата Льва Николаевича Толстого — Николая Николаевича. И какая там сейчас хорошая атмосфера! Я очень радуюсь нашей дружбе и знаю, что у нас есть такой надежный друг. Евгений Анатольевич, спасибо Вам за такое отношение к Ясной Поляне!

Евгений Анатольевич Дронов:

– Наша дружба с Ясной Поляной родилась в 1982 году, когда по решению обкома партии тульских машиностроителей нас направили поднимать сельское хозяйство в Чернский район. Туда приехал директор Вадим Сергеевич Усов, узнал, что на этом месте стояла усадьба Толстого. Но после революции и в военные годы этой усадьбы не стало. И мы начали собирать фотографии, по ним работники завода полностью восстановили музей-усадьбу. Сегодня это филиал Ясной Поляны, туда приезжают туристы, его посещают туляки. Там своя аура, и я приглашаю всех посетить это место. Экспонаты для музея искали по всему Советскому Союзу. Фортепиано мы привезли из Уфы — оно толстовское!

– Хочу поздравить коллектив Ясной Поляны с юбилеем. А на дни рождения принято дарить подарки. Мы не долго думали, что подарить. Старший брат Толстого Николенька говорил младшему Льву, что где-то на склоне оврага зарыта зеленая палочка и на ней написано всё то доброе, что должен знать человек, чтобы быть человеком. Это любовь к ближнему, любовь к природе, любовь к труду… А затем поисками этой зеленой палочки начали заниматься дети, которые назвали себя «Муравьиное братство». Тысячи детей прошли сегодня через это братство. Мы решили подарить Ясной Поляне электромобиль «Муравей», экологически чистый, на электротяге.

Теперь он будет использован для работы в заповеднике и поможет сохранить окружающую среду.

От многотысячного коллектива Туламашзавода Евгений Дронов поздравил Екатерину Толстую с днем рождения.

Также на Туламашзаводе была сделана капсула времени, в которую поместили зеленую палочку и послание для потомков. Послание будет вскрыто через сто лет, на 200-летие музея.